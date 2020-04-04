صورة .. المنطقة الاشد تحصينا في بغداد تتخذ تدابير وقائية تتسبب بتجمعات كبيرة

2020/04/04 | 11:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في العاصمة العراقية بغداد، بوجود تجمعات كبيرة أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط العاصمة الأشد تحصيناً لضمها مباني حكومية وسفارات دول.

وقال المصدر لـشفق نيوز، إن "الاجهزة الامنية والكوادر الصحية تقوم بإجراء فحوصات أولية للمنتسبين الملتحقين إلى المنطقة الخضراء، وهو ما تسبب في تجمعات مكثفة في بوابة الدخول عبر جسر المعلق".

وكانت خلية الازمة في نينوى اصدرت أمس الجمعة، عدة قرارات جديدة بشأن التحاق المنتسبين لوحداتهم، مشيرا إلى أن التحاق المجازين إلى وحداتهم يكون مباشرة وعدم السماح لهم بالدخول والاختلاط والمدنيين ونقلهم بعجلات عسكرية بعد إجراء الفحص الأولي بمداخل المدن.

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