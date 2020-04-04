2020/04/04 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كدت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كردستان، السبت، ان الهدف من مشروع مد انبوب ناقل للنفط الى اراضي الاقليم من ايران هو لتأمين احتياجات المواطنين من الوقود والمحروقات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "الهدف من هذا المشروع تأمين احتياجات السوق والمواطنين من المحروقات (البنزين، والكاز، والنفط الابيض) وليس لعملية تبادل النفط الخام".

ونوهت الوزارة الى ان "المشروع لم يدخل حيز التنفيذ لغاية الآن لعدم استحصال الموافقات النهائية من الجهات المعنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان توضح هدف مشروع مد انبوب ناقل للنفط الى اراضي الاقليم من ايران) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان توضح هدف مشروع مد انبوب ناقل للنفط الى اراضي الاقليم من ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).