تسجيل 43 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظتين عراقيتين

2020/04/04 | 11:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت كل من محافظتي النجف والبصرة يوم السبت 43 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام صحة النجف رضوان كامل الكندي، في بيان ورد لـشفق نيوز، إن "دائرته سجلت (34) إصابة جديدة بفايروس كورونا اليوم السبت، وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء ( 143) فحصا مختبريا لحالات ملامسة واخرى مشتبها بها وقد توزعت الحالات المذكورة على النحو التالي:

- ستة عشرة حالة ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء المشخاب – راك الحصوة

- ست حالات ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء الكوفة / الصوب الصغير

- ثلاث حالات ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء الكوفة / العباسية

- حالتان ملامستان لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء الكوفة / الجديدة الاولى – قرب كلية القانون

- ثلاث حالات ملامسة لحالات موجبة مشخصة سابقا في: حي ميسان –حي الوفاء –القطاع الشمالي

اربع حالات لمشتبه بهم توزعت في : حي القدس – حي الرحمة – حي ميسان – البراكية

وبذلك يكون المجموع الكلي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي : -

175 حالة مؤكدة

49 شفاء

4 حالات وفاة

حالتان مغادرتان الى بلدهما (ايران )

من جانبه أعلن مدير عام دائرة صحة البصرة عباس التميمي عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة صباح اليوم السبت.

ونقل "رادبو المربد" المحلي عن التميمي قوله، إن " 10 أشخاص تماثلوا اليوم للشفاء"، موضحا أن "المحافظة سجلت أمس 12 حالة ليبلغ بذلك العدد التراكمي للإصابات في البصرة 122 بعد أن كان أمس 113 فيما شفيت حتى الآن 36 حالة في حين توفى بالوباء 10 حالات".

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