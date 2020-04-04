إصابة نائب إيراني بفيروس كورونا والعدد يرتفع إلى 24 برلمانياً

2020/04/04 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن النائب في مجلس الشورى الاسلامي الإيراني، أبو الفضل أبو ترابي، السبت (4 نيسان 2020) اصا...





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