محافظ بابل يعلن تمديد حظر التجوال إلى السبت المقبل

2020/04/04 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بابل

أعلن محافظ بابل، حسن منديل، السبت (04 نيسان 2020)، تمديد حظر التجوال في المحافظة لغاية يوم السبت الم...





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