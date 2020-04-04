بابل تمدد حظر التجوال لــ 11 نيسان الحالي

2020/04/04 | 11:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة بابل، السبت، عن تمديد حظر التجوال في المحافظة.وقالت المحافظة في بيان تلقته وكالة صدى انه “تقرر تمديد حظر التجوال في المحافظة لغاية يوم السبت المصادف الـ11 من نيسان الحالي”.واضافت ان “ذلك جاء كاجراء وقائي بشأن فايروس كورونا”.

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