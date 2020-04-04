اللواء 22 في الحشد يباشر بتوزيع 250 سلة غذائية على العوائل المتعففة في ميسان

2020/04/04 | 11:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر اللواء 22 في الحشد الشعبي، السبت، توزيع 250 سلات غذائية بين العوائل المتعففة في محافظة ميسان.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه “ضمن حملة التكافل الاجتماعي واستجابة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا باشر للواء 22 بمساعدة ودعم العوائل المتعففة في قرى واحياء محافظة ميسان مع استمرار حظر التجول في مواجهة فايروس كورونا

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