اللواء خلف: جماعات تحاول إفشال جهود الدولة في مواجهة كورونا

2020/04/04 | 11:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم السبت، أن هناك جماعات تحاول إفشال جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

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