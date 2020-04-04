وجه نصيحة بخصوص

2020/04/04 | 11:50 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، امس، توصية حكومية جديدة لجميع الأميركيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وض...

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