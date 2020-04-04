ایران ترفع تسعيرة الشراء الحکومي للقمح المحلي 47 بالمئة

2020/04/04 | 11:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير التنفيذي لشركة التجارة الايرانية الحكومية عن رفع تسعيرة شراء القمح المحلي في العام الجاري.وأوضح “يزدان سيف” في تصريح اليوم السبت، أن التسعيرة المحددة للشراء المضمون للقمح المحلي تبلغ 25 الف ريال للكيلو الواحد (رسميا الدولار= 42 الف ريال).ولفت الى أن التسعيرة ازدادت بنسبة 47 بالمئة عن العام الفائت، حيث تم اعتمادها […]

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