كبار السن وخطورة كورونا.. جاستين فوكس

2020/04/04 | 11:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: جاستين فوكس خطورة فيروس كورونا أكبر بكثير على كبار السن من صغارهم.وقد توصلت دراسة عن الأوبئة نشرها مؤخراً المركز الصيني للتحكم في الأمراض والوقاية منها إلى أن معدل الوفيات في حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 تبلغ إجمالا 2.3%، لكنها وسط المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و69 عاماً تبلغ 3.6% ووسط الذين تتراوح […]

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