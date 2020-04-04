الشيخ الديهي يؤكد على أهمية دعوة آية الله قاسم لإطلاق سراح السجناء

2020/04/04 | 12:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ حسين الديهي، على أهمية الدعوة التي أطلقها آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين، حفاظاً على أرواحهم في ظل خطر انتشار وباء الكورونا في السجون.وقال الشيخ الديهي في رسالة مصوّرة بثها حساب جمعية الوفاق على منصة الانستغرام، إن البحرينيين مثل […]

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