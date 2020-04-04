وزارة الصناعة تعتزم انتاج دواء يساعد في علاج كورونا

2020/04/04 | 12:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تعتزم وزارة الصناعة والمعادن إنتاج أدوية تدخل في علاج كورونا خلال اليومين المقبلين.

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