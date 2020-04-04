الزرفي يستشهد بآية قرانية لاعلانه انطلاق اجراءات تشكيل حكومته

2020/04/04 | 12:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..استشهد رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، بأية من القران الكريم، لإعلان انطلاق اجراءات تشكيل الحكومة المؤقتة.ونشر الزرفي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، آية قرآنية من سورة الشورى “وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ” في إشارة الى بدء إجراءات تشكيل حكومته.بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي […]

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