سلطنة عمان تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/04 | 12:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في السلطنة إلى 277.

وقالت وزارة الصحة العمانية، في بيان، إن "61 حالة إصابة قد تماثلت للشفاء، وتم تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 277 حالة، وعدد الوفيات حالة واحدة".

وأهابت الوزارة في بيانها، بضرورة التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

وكانت عمان أعلنت قبل 3 أيام تسجيل أول حالة وفاة لمواطن عماني مصاب بفيروس كورونا، موضحة أن المتوفى يبلغ من العمر 72 عاما.

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