النجف تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/04 | 12:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مدير صحة النجف، رضوان الكندي، اليوم السبت، عن تسجيل 34 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة ليرتفع اجمالي الاصابات الى 175 حالة مؤكدة.

وقال الكندي في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف بإجراء 143 فحصا مختبريا لحالات ملامسة واخرى مشتبها بها".

وأضاف ان "الحالات توزعت على النحو التالي: 16 حالة ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء المشخاب، و6 حالات ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء الكوفة، وثلاث حالات ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء الكوفة، وحالتان ملامستان لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء الكوفة".

وتابع الكندي بأن "ثلاث حالات ملامسة لحالات موجبة مشخصة سابقا في حي ميسان، واربع حالات لمشتبه بهم توزعت في حي القدس، حي الرحمة، حي ميسان والبراكية".

وأوضح "بذلك يكون المجموع الكلي للحالات المسجلة في محافظة النجف 175 حالة مؤكدة، شفيت منها 49 حالة، فيما توفيت اربع حالات، وغادرت حالتين اثنين البلاد".

وأكد الكندي "دائرتنا اتخاذها كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم واستمرارها وبكافة ملاكتها وعلى مدار الساعة في فحص وتشخيص الحالات المرضية وتقديم جميع الخدمات الصحية للمصابين والملامسين".

ودعا "جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة لحماية انفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى وعدم الخروج وتجنب التجمعات مهما كانت والالتزام بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين بإستمرار بالماء والصابون ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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