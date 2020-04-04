تسجيل 53 اصابة جديدة بكوبونا في المغرب

2020/04/04 | 12:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 53 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 844 حالة.

وقالت الوزارة، أن "انه تم تسجيل 53 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الاصابات الى 844 اصابة"، مبينة ان "عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 3182 حالة"، وذلك حسب وكالة الأنباء المغربية.

وأكدت أن "ارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض إلى 59 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 50 حالة".

ويحاول المغرب الحد من تفشي الوباء، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه "وباء عالميا"، من خلال عدد من الإجراءات، على رأسها فرض الحجر الصحي، وحالة الطوارئ الصحية من 20 آذار وحتى 20 نيسان المقبل.

وقامت المملكة المغربية بإجراءات اقتصادية واجتماعية مصاحبة، كصرف تعويضات مادية للفئات المعرضة للخطر، وتعويض من فقدوا وظائفهم خلال فترة الحجر الصحي، كما صرف 2 مليار درهم (نحو 200 مليون دولار) لتوفير 1000 سرير إضافي للإنعاش، و550 جهاز تنفس صناعي و100 ألف جهاز لأخذ عينات دم وأجهزة تحليل خاصة بفيروس كورونا.

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