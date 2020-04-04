2020/04/04 | 12:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر سوري مسؤول في محافظة حماة لصحيفة “الوطن” عن حجر الجهات المختصة لـ 10 أفارقة دخلوا من لبنان بطريقة غير شرعية إلى محافظة حماة السورية، مؤكداً إجراء فريق من الصحة للفحوصات اللازمة لهم في مشفى السقيلبية الوطني، وتبيّن خلوهم من أي مرض أو من الإصابة بفيروس كورونا.وأوضح المصدر أن هذه ليست المرة الأولى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا: افارقة يدخلون حماة خلسة .. وهذا ما فعلته السلطات بهم..) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا: افارقة يدخلون حماة خلسة .. وهذا ما فعلته السلطات بهم..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).