الرافدين يستكمل اجراءات صرف رواتب موظفي اغلب دوائر الدولة لشهر آذار

2020/04/04 | 12:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن مصرف الرافدين ، استكماله اجراءات صرف رواتب اغلب موظفي دوائر ومؤسسات الدولة لشهر آذار تزامنا مع فرض حظر التجوال المطبق في البلاد .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له تلقت المستقلة نسخة منه اليوم السبت ، انه “تم توزيع المستحقات المالية لأغلب موظفي دوائر الدولة والموطنة رواتبهم على مصرفنا عن طريق […]

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