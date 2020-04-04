2020/04/04 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

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الزرفي: العراق يمر بكارثة وقد لا تتمكن الحكومة من تأمين كل الرواتب

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