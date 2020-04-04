صحة النجف تعلن تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/04 | 12:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف في العراق، السبت، عن تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا، فيما اشارت الى اتخاذها كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات ال...

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