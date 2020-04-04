2020/04/04 | 12:19 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: عشائر تعترض على تحويل معسكر في الشطرة الى مشفى لمعالجة المصابين بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/04 | 12:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: عشائر تعترض على تحويل معسكر في الشطرة الى مشفى لمعالجة المصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: عشائر تعترض على تحويل معسكر في الشطرة الى مشفى لمعالجة المصابين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).