2020/04/04 | 12:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، السبت، اكمال اجراءات صرف رواتب اغلب موظفي دوائر ومؤسسات الدولة لشهر آذار تزامنا مع فرض حظر التجوال المطبق في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه تم "توزيع المستحقات المالية لأغلب موظفي دوائر الدولة والموطنة رواتبهم على مصرفنا عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني".

وأضاف البيان أن "ملاكات الإدارة العامة وفروعنا استنفرت جهودها في الأسراع بأنجاز صرف الرواتب الكترونيا والذين تواجدوا في أماكن عملهم بعد ان أوعزت خلية الأزمة باستئناف عمل المصارف للقيام بتوزيع الرواتب وذلك بالرغم من تعطيل الدوام و حظر التجوال وحرصا من المصرف على عدم تاخير صرف المستحقات المالية لمستحقيها في الوقت المحدد لها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن إكمال صرف رواتب شهر آذار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن إكمال صرف رواتب شهر آذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).