اللواء عبد الكريم خلف: جماعات تحاول إفشال جهود الدولة في مواجهة كورونا

2020/04/04 | 12:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم السبت، أن هناك جماعات تحاول إفشال جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا.وقال خلف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن”الأجهزة الأمنية لديها أوامر واضحة وصادرة من مرجعيات الدولة العليا ،وهي تطبيق القانون والحفاظ على حياة العراقيين”،

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