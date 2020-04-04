الزرفي يسلم المنهاج الوزاري الى مجلس النواب

2020/04/04 | 12:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي اليوم السبت منهاجه الوزاري الى رئاسة مجلس النواب.

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