بابل تعلن تمديد الحظر

2020/04/04 | 12:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة بابل، السبت، تمديد حظر التجوا في المحافظة.وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ بابل حسن منديل في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “محافظ بابل حسن منديل قرر تمديد الحظر في المحافظة الى غاية يوم السبت المقبل المصادف 11 نيسان”.

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