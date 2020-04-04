السعودية تنفي رفضها لتمديد اتفاق اوبك والانسحاب منه

2020/04/04 | 12:24 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة نفيه يوم السبت ما ور...

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