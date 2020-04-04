2020/04/04 | 12:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزرفي : أعددت كابينة وزارية كاملة مؤلفة من موظفين اكفاء وسأرسل السيرة الذاتية لهم قبل 48 ساعة وحسب الدستور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/04 | 12:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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