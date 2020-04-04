صحيفة : التربية تشكل ﻟﺠﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ لتقنين ﻣﻨﺎﻫﺞ المواد اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ المنتهية

2020/04/04 | 12:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … شكلت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﺠﺎﻧا ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ لتقنين ﻣﻨﺎﻫﺞ المواد اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ المنتهية، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺗﺨﺬت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ، ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻐﺎء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻮزارﻳﱠﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ المرحلة المتوسطة المنتهية.وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﺧﺎص ﻓﻲ المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﱠﺔ ﻟ صحيفة اﻟﺼﺒﺎح ، اﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ […]

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