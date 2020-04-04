اسرائيل : 41 حالة وفاة بكورونا والمصابون 7428

2020/04/04 | 12:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ تل ابيب ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في إسرائيل إلى 41 شخصا، اليوم السبت.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزارة الصحة أن الحالة رقم 41 هي مسنة تبلغ من العمر 88 عامًا توفيت في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب, وكانت تعاني من أمراض مزمنة.وكانت قد توفيت في مستشفى ايخيلوف أيضا يوم أمس سيدة عمرها 70 عاما إثر إصابتها بفيروس كورونا.فيما توفي عصر الجمعة مسن في مستشفى مئير بكفار سابا من جراء الفيروس وعمره 79 عامًا.وأشار وزارة الصحة الإسرائيلية أن معظم حالات الوفيات هي لمسنين يعانون أمراضا مزمنة.ويبلغ عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل 7428 وتوصف حالة 113 منهم بالخطيرة، فيما تماثل 403 مرضى للشفاء.

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