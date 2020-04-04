محافظة السليمانية تصدر تحذيرا: الحركة ممنوعة بتاتا

2020/04/04 | 12:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت ادارة محافظة السليمانية، يوم السبت، من إجراءات فرض حظر التجوال وقررت منع الحركة بشكل تام خلال الساعات الـ48.وذكرت قائممقامية السليمانية في بيان تلقته وكالة صدى، انه “جراء حساسية الوضع و تفشي فيروس كورونا المستجد في اقليم كوردستان تقرر تشديد اجراءات الحظر ولن يتم السماح بالتنقل بالعجلات وبالسير على الاقدام”، مشيرة الى انه تم

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