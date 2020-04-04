خلية الازمة : اﻟﻌﺮاق ﺳﻴﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ اﻟﺪول المسيطرة ﻋﻠﻰ وﺑﺎء كورونا

2020/04/04 | 12:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..ذﻛﺮت ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ أن اﻟﻌﺮاق ﺳﻴﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺪول المسيطرة ﻋﻠﻰ وﺑﺎء كورونا المنتشر في كثير من دول العالم، ﻣﺠﺪدة ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ أنﱠ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﻣﺮﻫﻮن بالمؤشرات اﻟﻌﺎﻣﱠﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ وﻫﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ إﺻﺎﺑﺎت أﺧﺮى أم ﻻ.وﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟ اﻟﺼﺒﺎح ان “اﻟﻌﺮاق ﺻﻨﻒ من ضمن الدول المسيطرة ﻋﻠﻰ […]

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