ديالى: حظر دخول البيض المستورد دخل حيز التنفيذ

2020/04/04 | 12:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اكدت حكومة ديالى المحلية، اليوم السبت، أن حظر دخول البيض المستورد دخل حيز التنفيذ في اكثر من 20 داخل المحافظة.وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر، انه” جرى تعميم توجيه شامل لكل السيطرات الخارجية في ديالى وخاصة التي تمثل مداخل المدن الرئيسية بمنع دخول اي شحنة للبيض المستورد لاي سبب […]

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