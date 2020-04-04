2020/04/04 | 12:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت دائرة صحة النجف عن تسجيل 34 اصابة جديدة بفايروس كورونا ،اليوم السبت.وقال مدير عام صحة النجف رضوان كامل الكندي في بيان ان تسجيل الاصابات الجديدة جاء بناء على نتائج الفحوصات التي اجراها مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف والتي بلغت ( 143) فحصا مختبريا لحالات ملامسة واخرى مشتبها بها.واوضح الكندي ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تسجل 34 اصابة جديدة بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تسجل 34 اصابة جديدة بفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).