بالوثيقة.. عدنان الزرفي يسلم المنهاج الوزاري إلى البرلمان العراقي

2020/04/04 | 12:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_أين}سلم رئيس مجلس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، اليوم السبت منهاجه الوزاري إلى مجلس النواب العراقي للإطلاع عليه،حيث أشار بالوثيقة إلى، عرض المنهاج الوزاري على أعضاء مجلس النواب ليتم بعدها تقديم الوزراء ضمن الفترة الدستورية المحددة.

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