محافظ ديالى يتهم جهات متنفذة ومهربين باستغلال أزمة كورونا وشن حملة ضد قرارات المحافظة

2020/04/04 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

شن محافظ ديالى مثنى التميمي، السبت (4 نيسان 2020)، هجوماً لاذعاً على جهات اتهمها باستغلال أزمة فايرو...





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