التحالف الدولي حول الانسحاب من الحبانية: سلّمنا معدات بقيمة 3.5 مليون دولار وغادر القاعدة 500 من افرادنا

2020/04/04 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علق المتحدث باسم التحالف، الكولونيل مايلز كيغنز، السبت (04 نيسان 2020)، على انسحاب قوات التحالف من...





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