🟠الزرفي يسلم المنهاج الوزاري لرئيس مجلس النواب..ماذا يحمل في طياته؟

2020/04/04 | 13:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، السبت، ان البرنامج الحكومي يتكون من ٣ محاور هي الاقتصاد والانتخابات والتظاهرات والعلاقات الخارجية، فيما شدد على ان والاقتصاد سيكون المحرك الأساسي للحكومة المقبلة.[…]

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