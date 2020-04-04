نظام الملالي قلعة الأخوان المسلمين والقاعدة وداعش

2020/04/04 | 13:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش استغرب بعض العراقيين من وجود اثنين محسوبين على أهل السنة في المسرحية الهزيلة التي جرت على مسرح مجلس الدواب بعد مقتل الجنرال سليماني، حيث رفعت صور المقبور وهتافات...أكمل القراءة ←

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