مقتدى ورسائل سمائه : ضراط بطنين الذباب ونزق بوعوعة النهيق

2020/04/04 | 13:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صلاح المعموري يشكل الانحدار المصحوب بالتسافل والتمادي على الخالق والمخلوقين علامة فارقة اختص بها كل جبار عنيد وطاغوت متجبر ومعاند اثيم انفرد عن غيره بما لم يقدمُ عليه غيره والتاريخ...أكمل القراءة ←

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