2020/04/04 | 13:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي نقلت وسائل الإعلام المحليّة هذا اليوم الجمعة تصريحا للناطق الرسمي بأسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف , أنّ الحكومة الهولندية قد تبرّعت بمبلغ مليوني دولار للعراق لدعم جهود مكافحة...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طأطأتم رؤوسنا .. طأطأ الله رؤوسكم يوم لا ظلّ إلأ ظله) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طأطأتم رؤوسنا .. طأطأ الله رؤوسكم يوم لا ظلّ إلأ ظله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).