الفتح تتهم الزرفي بـ تشكيل جيوش الكترونية تهدف لكسب الكتل وأحداث انقلاب عسكري

2020/04/04 | 13:26 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد سكاي برس

اتهم النائب عن تحالفالفتححامد الموسوي، المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي ، باستخدام جيوش الكترونية ومغازلة ايران بهدف كسب الكتل السياسية من اجل وصوله الى السلطة .وقال الموسوي في تصريح صحفي :" ان الزرفي ، تارة يستخدم الترغيب ومرة اخرى الترهيب ، من اجل التقرب للكتل الشيعية عبر مغاز...

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