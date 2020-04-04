2020/04/04 | 13:26 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



في الوقت الذي لم تجب فيه واشنطن على ثاني استفسار قدّمته حكومة تصريف الأعمال العراقية، برئاسة عادل عبد المهدي...

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