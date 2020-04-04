2020/04/04 | 13:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الاستخبارات تنفذ جولة تفتيشية لمراقبة اسعار المشتقات النفطية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/04 | 13:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الاستخبارات تنفذ جولة تفتيشية لمراقبة اسعار المشتقات النفطية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الاستخبارات تنفذ جولة تفتيشية لمراقبة اسعار المشتقات النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).