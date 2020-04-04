التعيبان: تكليف الزرفي غير شرعي وصار لزاما على رئيس الجمهورية الرجوع للكتلة الاكبر

2020/04/04 | 13:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين عضو مجلس النواب عن كتلة الصادقون النيابية، عبد الامير التعيبان، ان تكليف الزرفي غير شرعي وصار لزاما على رئيس الجمهورية الرجوع للكتلة الاكبر.وقال التعيبان في حديث لقناة “العهد” الفضائية اليوم السبت، ان “رئيس الجمهورية خرق الدستور مرارا بذرائع غير واقعية”.واضاف التعيبان ان “كتلة الصادقون قدمت دعوى قضائية ضد خرق رئيس الجمهورية للدستور”.

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