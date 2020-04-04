إيران تسجل 158 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

2020/04/04 | 13:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ طهران أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 3452، السبت، بعد وفاة 158 شخصا بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الحكومي، أن إجمالي الإصابات بلغ 55743، منها 4103 حالات حرجة. وإيران هي الدولة الأشد تضررا من الفيروس في الشرق الأوسط.

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