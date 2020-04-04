التربية توجه باختصار وتقليص المناهج العلمية للمراحل المنتهية

2020/04/04 | 13:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة التربية، السبت، تشكيل لجان متخصصة لاختصار وتقليص مناھج المواد العلمية للمراحل المنتھية.وقال مصدر في المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية في تصريح اوردته جريدة الصباح الرسمية ،انه "تم التنسيق مع ھيئة الرأي بالوزارة لتشكيل لجان علمية من مختلف التخصصات من أجل اختصار وتلخيص المواد المنھجية العلمية للمراحل المنتھية خصوصا مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء".وأضاف أن "اللجان ستتولى تلخيص المناھج بحذف فصول معينة وتحديد الموضوعات المشمولة بالامتحان الوزاري، ومن ثم تعميمھا على المديريات كافة"، مبينا أن" الفصول المشمولة سيتم بثھا من خلال منصة التعليم الالكتروني، ضمن الاستعدادات لإجراء الامتحانات الوزارية النھائية للعام الدراسي الحالي".وأوضح أن "الوزارة تعمل حاليا على تطبيق نظام التعلم عن بعد"، عادا ذلك "حلا مؤقتا لحين استقرار الأوضاع في البلاد وإعادة الحياة الدراسية في عموم المدارس الى طبيعتھا".

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