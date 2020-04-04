الخارجية النيابية: الاعراف الدبلوماسية لاتجيز تواجد السفارات خارج العواصم

2020/04/04 | 13:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية ،اليوم السبت، ان الاعراف الدبلوماسية لاتجيز باي حال من الاحوال ان تتواجد أي سفارة اجنبية خارج عواصم الدول عدا القنصليات, مشيرا الى ان المصادر التي اثارت موضوع محاولة الامريكان باقناع الدول لنقل سفارتها الى قاعدة عين الاسد يندرج ضمن التهديدات الامريكية التي بدأت تسوقها منذ فترة تجاه […]

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