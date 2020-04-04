الثورة السورية وامتحان القضية الكردية

2020/04/04 | 13:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غاب عن سيل تجديد الولاء والعهد “للثورة السورية” الذي دأب عليه أغلب المعارضين السوريين منذ الـ15 من آذار/مارس الفائت، أي دعوات لإجراء مراجعات نقدية لمسيرة المعارضة وخياراتها السياسية والعسكرية، وما مرت به البلاد نتيجة لذلك خلال السنوت العشر الماضية.وكان من الأجدى أن تكون الذكرى فرصة لمختلف الأطراف السياسية السورية من أجل إجراء محاسبة وتقديم…

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