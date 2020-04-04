🟠بالوثيقة .. التحالف الدولي يسلم القسم الخاص بقواته في قاعدة التقدم الى العراق.

2020/04/04 | 13:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال التحالف الدولي، السبت ، إن المهام الدولية المشتركة في العراق (عملية العزم الصلب) ، ستبقى بدعوة من الحكومة العراقية،.وجاء في بيان للتحالف،تزامنا مع تسليم قاعدة الحباينة الجوية للقوات […]

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